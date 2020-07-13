مع انتشار فيروس كورونا المستجد، أعطى الإغلاق الذي فُرض لكبح جماحه، فرصة لتنشيط بعض علاقات الصداقة الخاملة؛ كما مثَّل اختبارًا لقوة تلك العلاقات، فكيف نجت تلك الصداقات في ظل الوباء؟!