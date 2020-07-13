فيروس كورونا: رام الله وطهران في أزمة صحية وأمام تحد اقتصادي وسياسي
رام الله تحبس أنفاسها لا بسبب أن كورونا خارق للجهاز التنفسي بل لأن الارتفاع الحاد في الإصابات بالفيروس بات يشوبه سبب سياسي.. والحكومة الإيرانية تتشارك حبس الأنفاس ذعرا على عجلة الاقتصاد في بلد مأزومة منذ زمن.. ولكن هل لقاح السل يمكن أن يحرر أنفاسنا المحبوسة ويشفينا من كورونا؟!
لزيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" اضغط هنا.
للاستماع:
للاشتراك:
للإستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:
للاستماع الى الحلاقات السابقة: