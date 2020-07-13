فيروس كورونا: كورونا مستمر في رام الله والقدس والسعودية ولكن ماذا بعد؟
الحكومة الإسرائيلية تحاول التعامل مع احتجاجات ضد الإغلاق وتأثيره على الاقتصاد ولكن الإصابات ماتزال في ارتفاع والحكومة الفلسطينية تجدد الإغلاق في مدن الضفة.. فماذا تفعل الحكومات في معضلاتها التي باتت يومية أيها الفيروس العالمي وخصوصا أنك حاضر وبقوة سواء في الولايات المتحدة أو البرزايل أو المكسيك..فهل من انفراجة قريبة؟!
لزيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" اضغط هنا.
للاستماع:
للاشتراك:
للإستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:
للاستماع الى الحلاقات السابقة: