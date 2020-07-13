فيروس كورونا: كورونا مستمر في رام الله والقدس والسعودية ولكن ماذا بعد؟

الحكومة الإسرائيلية تحاول التعامل مع احتجاجات ضد الإغلاق وتأثيره على الاقتصاد ولكن الإصابات ماتزال في ارتفاع والحكومة الفلسطينية تجدد الإغلاق في مدن الضفة.. فماذا تفعل الحكومات في معضلاتها التي باتت يومية أيها الفيروس العالمي وخصوصا أنك حاضر وبقوة سواء في الولايات المتحدة أو البرزايل أو المكسيك..فهل من انفراجة قريبة؟!