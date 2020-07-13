كورونا يؤجل الأعراس في الأراضي الفلسطينية
كورونا يؤجل الأعراس في الأراضي الفلسطينية
قيود جديدة فرضتها الحكومة الفلسطينية للحد من انتشار فيروس كورونا في المحافظات الفلسطينية، واحدة من ضمن هذه القيود التي أعلنت يوم الأحد كانت منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المحافظات.
هذه القرارات صدمت الشباب والشابات المقبلين على الزواج في الصيف الحالي بسبب قرار الحكومة الفلسطينية منع إقامة الأعراس بعد أقل من شهر على السماح بإقامتها.
كل شيء تم تأجيله، لكن إلى متى؟ هذا هو السؤال الذي يسأله الآلاف من المقبلين على الزواج ممن يرفضون فكرة الزواج بدون عرس وحفلة ومدعويين.. مراسلة إكسترا في رام الله منار المدني زارت إحدى العرائس التي تأجل زفافها وأعدت لنا التقرير التالي