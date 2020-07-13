كورونا يؤجل الأعراس في الأراضي الفلسطينية

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كورونا يؤجل الأعراس في الأراضي الفلسطينية

قيود جديدة فرضتها الحكومة الفلسطينية للحد من انتشار فيروس كورونا في المحافظات الفلسطينية، واحدة من ضمن هذه القيود التي أعلنت يوم الأحد كانت منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المحافظات.

هذه القرارات صدمت الشباب والشابات المقبلين على الزواج في الصيف الحالي بسبب قرار الحكومة الفلسطينية منع إقامة الأعراس بعد أقل من شهر على السماح بإقامتها.