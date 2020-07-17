بودكاست "خرافات كورونا: فيروس كورونا مصنع أم طبيعي؟ وحقيقة تأثير كوفيد19 على الصحة الجنسية للرجال؟

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بودكاست "خرافات كورونا: فيروس كورونا مصنع أم طبيعي؟ وحقيقة تأثير كوفيد19 على الصحة الجنسية للرجال؟

نجيب على أسئلتكم بشأن فيروس كورونا وما يقلقلكم من إشاعات تتعلق بانتشار الفيرس ومرض كوفيد 19 التى تلقيناها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. رأي الخبراء في حقيقة أصل الفيروس. وهل ضرر كوفيد 19 على صحة الرجال الجنسية حقيقة أم خيال؟

وغيرها الكثير من الأسئلة في هذه الحلقة من بودكاست خرافات كورونا من إعداد وتقديم شيرين شريف

. " خرافات كورونا" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بالفيروس للاستماع الى جميع حلقات " خرافات كورونا" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

للاستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:

للاستماع الى الحلقات السابقة على تطبيق Soundcloudأضغط هنا

كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش