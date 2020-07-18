عزام الأحمد : الإمارات تعمل منذ سنوات للتطبيع مع إسرائيل
قال عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن الإمارات العربية المتحدة تعمل منذ سنوات على التطبيع مع اسرائيل متجاوزة مبادرة السلام العربية وإنها واتخذت مواقف خرجت فيها عن المبادرة. وأضاف أنه حتى أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أكد رفض الإمارات للضم. أكد عزام على عدم رضا السلطة الفلسطينية بما تقوم به دولة الإمارات ورفض السلطة لطائرة مساعدات إماراتية لأنها جاءت عن طريق مطار بن غوريون.
فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية قال عزام إن مجلس وزرائها يصدر بيانا اسبوعيا يؤكد فيه تمسك المملكة بمبادرة السلام العربية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفقا للقرارات الدولية.
شاهدوا حلقة "بلا قيود" ، يوم الأحد مع عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش