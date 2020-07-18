عزام الأحمد : الإمارات تعمل منذ سنوات للتطبيع مع إسرائيل

قال عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن الإمارات العربية المتحدة تعمل منذ سنوات على التطبيع مع اسرائيل متجاوزة مبادرة السلام العربية وإنها واتخذت مواقف خرجت فيها عن المبادرة. وأضاف أنه حتى أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أكد رفض الإمارات للضم. أكد عزام على عدم رضا السلطة الفلسطينية بما تقوم به دولة الإمارات ورفض السلطة لطائرة مساعدات إماراتية لأنها جاءت عن طريق مطار بن غوريون.