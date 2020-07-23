خرافات كورونا: هل فيروس كورونا يتسبب في إجهاض الجنين وهل الحامل أكثر عرضة لخطر كوفيد 19؟

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خرافات كورونا: هل فيروس كورونا يتسبب في إجهاض الجنين وهل الحامل أكثر عرضة لخطر كوفيد 19؟

في هذه الحلقة من بودكاست خرافات كورونا سنعرف حقيقة مخاوف السيدة الحامل من الاصابة بفيروس كورونا وهل ينتقل كوفيد 19 من الام إلى الجنين داخل الرحم؟ هل تتسبب الاصابة بالفيروس في إجهاض الجنين؟ وماذا عن لبن الرضاعة...هل هو آمن؟

الحلقة من إعداد وتقديم شيرين شريف

" خرافات كورونا" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بالفيروس للاستماع الى جميع حلقات " خرافات كورونا" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش