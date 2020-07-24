التعايشي : الفترة الانتقالية في السودان والمحددة في الوثيقة الدستورية تبدأ مع توقيع اتفاقية السلام في جوبا.

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التعايشي : الفترة الانتقالية في السودان والمحددة في الوثيقة الدستورية تبدأ مع توقيع اتفاقية السلام في جوبا.

قال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان والمتحدث باسم الوفد الحكومي لمفاوضات السلام في جوبا ،إن أطراف التفاوض والتي تشمل حكومة السودان الانتقالية ومكونات الجبهة الثورية وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي ،اتفقت على نظام الحكم في البلاد وعلى علاقة الدين بالدولة والتوزيع العادل لموارد البلاد .

وذكر التعايشي أن المتفاوضين في جوبا اتفقوا أيضا على أن تبدأ الفترة الانتقالية التي حددت في الوثيقة الدستورية بتسعة وثلاثين شهراً مع توقيع اتفاقية السلام في جوبا.

ويعتقد التعايشي أن تعديل الوثيقة الدستورية لتضمين ما يتفق عليه في جوبا لا يعد انتهاكا لها لأن الوثيقة الدستورية الزمت الفترة الانتقالية بضرورة توقيع اتفاق سلام ينهي الحرب في السودان.