هل تغيرت أضاحي العيد هذه السنة؟
هل تغيرت أضاحي العيد هذه السنة؟
هيثم بيرقدرا مواطن سوري تحدث عن تأثير غلاء الأسعار على عادات الكثير من العائلات السورية، وأوضح، في حديثه إلى مراسلة بي بي سي إكسترا في حلب نغم قدسية، كيف تغيرت أضحية هذا العام بسبب الظروف.
العديد من الدول اتخذ إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا خلال طقوس وشعائرالاحتفال بالعيد. وفي مصر صدر عدد من القرارات لتنظيم عملية ذبح المواشي للمناسبة وفتحت المجازر الحكومية أبوابها أمام المواطنين للذبح بالمجان. روشان الشورملوسي تحدثت إلى الدكتور محمد المسلمي أستاذ جودة اللحوم بكلية الطب البيطري وسألته عن الطريقة الموصى بها للذبح في ظل هذه الظروف.