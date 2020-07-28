هل تغيرت أضاحي العيد هذه السنة؟

هيثم بيرقدرا مواطن سوري تحدث عن تأثير غلاء الأسعار على عادات الكثير من العائلات السورية، وأوضح، في حديثه إلى مراسلة بي بي سي إكسترا في حلب نغم قدسية، كيف تغيرت أضحية هذا العام بسبب الظروف.