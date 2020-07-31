البحيري : تونس تحتاج لحكومة وحدة وطنية ،وطلب سحب الثقة من الغنوشي كان مفتعلاً

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البحيري : تونس تحتاج لحكومة وحدة وطنية ،وطلب سحب الثقة من الغنوشي كان مفتعلاً

أكد نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة في مجلس نواب الشعب التونسي على حاجة بلاده إلى حكومة وحدة وطنية تحظى بتوافقٍ واسعٍ تجعلها قادرة على مواجهة التحديات المختلفة.

وأضاف البحيري أنّ أحد أسباب اختلافهم مع رئيس الحكومة السابق إلياس الفخاخ كان رفضة توسيع الحزام البرلماني والسياسي لحكومته.

وعبّر البحيري عن ترحيب النهضة بتكليف هشام المشيشي رئيساً للحكومة، مشدداً على رغبة حزبه في خيار التشارك والتوافق.

وأوضح البحيري أنّ حزب النهضة وآخرين قاطعوا الجلسة التي عقدت لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي لقناعتهم بأن الغرض من طلب سحب الثقة كان مفتعلاً ويستهدف تعطيل عمل المجلس ودفع البلاد نحو الفراغ حسب تعبيره.