فيروس كورونا: هل يغير اللقاح المنتظر الشفرة الجينية لجسم الانسان؟

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فيروس كورونا: هل يغير اللقاح المنتظر الشفرة الجينية لجسم الانسان؟

فيما تتركز أنظار العالم على تجارب لقاحات فيروس كورونا، تنتشر العديد من الاشاعات والمعلومات المغلوطة وتدور في أذهاننا الكثير من الاسئلة.

في هذه الحلقة من خرافات كورونا نبحث في المزاعم والادعاءات التي يتم تداولها عن تجارب لقاحات فيروس كورونا وسلامتها.

شارك في الاعداد علي عاصي وصفاء أحمد

إعداد وتقديم شيرين شريف

. " خرافات كورونا" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بالفيروس للإستماع الى جميع حلقات " خرافات كورونا" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش