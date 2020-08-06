فيروس كورونا: في "بودكاست خرافات كورونا" هل عودة إرتفاع عدد الإصابات في بعض الدول تعني بداية الموجة الثانية للوباء

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فيروس كورونا: في "بودكاست خرافات كورونا" هل عودة إرتفاع عدد الإصابات في بعض الدول تعني بداية الموجة الثانية للوباء

في هذه الحلقة نسأل هل ما يحدث في بعض الدول هو موجة ثانية للوباء أم أنه تصاعد أخر في عدد الإصابات بنفس الموجة؟

وما حتمية حدوثها مع فيروس كورونا؟ وهل ستكون الموجة القادمة أسوأ؟

شارك في الإعداد علي عاصي وصفاء أحمد

إعداد وتقديم شيرين شريف

. " خرافات كورونا" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بالفيروس للإستماع الى جميع حلقات " خرافات كورونا" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش