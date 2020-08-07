غيتس : ما قيل عن علاقتي بفيروس كورونا منافٍ للحقيقة

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غيتس : ما قيل عن علاقتي بفيروس كورونا منافٍ للحقيقة

وصف بيل غيتس رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت ما تردد عن علاقته بانتشار فيروس كورونا أو ما قيل عن علمه به مسبقاً ، بأنها آراء منافية للحقيقة ، مشيراً إلى أن فكرة ابتكار شئ سيئ من أجل تحقيق أرباح هي فكرة لا يمكن تصديقها .

وأوضح غيتس أن مؤسسته الخيرية تنفق مليارات الدولارات من أجل انقاذ حياة الملايين بمن فيهم الأطفال لاسيما في المناطق الأشد فقرا في العالم. واستبعد غيتس الربط بين فيروس كورونا وبين تكنولوجيا الجيل الخامس بل واعتبرها نظرية جنونية ، معبرا عن أمله في أن يوليَ الناس الأهمية للأخبار الحقيقية لأنها تبين لهم كيفية التصرف ومعرفة التدابير التي ستنقذ حياتهم .

وأشار غيتس إلى أن مؤسسته تبرعت بأكثر من ثلاثمئة مليون دولار، وأنهم من أكبر الداعمين لتحالف CEPI من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة وهو إحدى المبادرات القليلة التي وُضعَت باكراً لتجهيز منصات اللقاحات.