فيروس كورونا: هل الأطفال"محصنون" ضد كوفيد 19؟ وهل عودة المدارس ستؤدي إلى زيادة الإصابات؟
حذفت شركة فيسبوك، مقطع صوتي نشره الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه إن الأطفال "محصنون تقريباً" ضد فيروس كورونا، ما حقيقة ذلك؟ ولماذا يختلف تأثير الفيروس بين الأطفال والبالغين؟ وهل تختلف حدة الاصابة لدى الاطفال تبعا لتفاوت أعمارهم؟ نجيب على هذه الأسئلة وغيرها في هذه الحلقة من بودكاست "خرافات كورونا".
شارك في الإعداد صفاء أحمد
إعداد وتقديم شيرين شريف
. " خرافات كورونا" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بالفيروس للاستماع الى جميع حلقات " خرافات كورونا" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش