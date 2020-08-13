فيروس كورونا: هل الأطفال"محصنون" ضد كوفيد 19؟ وهل عودة المدارس ستؤدي إلى زيادة الإصابات؟

حذفت شركة فيسبوك، مقطع صوتي نشره الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه إن الأطفال ‏‏"محصنون تقريباً" ضد فيروس كورونا، ما حقيقة ذلك؟ ولماذا يختلف تأثير الفيروس بين الأطفال ‏والبالغين؟ وهل تختلف حدة الاصابة لدى الاطفال تبعا لتفاوت أعمارهم؟ نجيب على هذه الأسئلة وغيرها ‏في هذه الحلقة من بودكاست "خرافات كورونا". ‏