فيروس كورونا: العاهل المغربي يحذر وإغلاق جزئي من جديد في لبنان

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فيروس كورونا: العاهل المغربي يحذر وإغلاق جزئي من جديد في لبنان

26 أغسطس/ آب 2020

العاهل المغربي يحذر مواطنيه ويدعو إلى "سلوك مسئول" لمنع زيادة الوباء..

أما لبنان المثقل ب "انفجار المرفأ" بات مثقلا بتخوفات وترقب لما يحمله الفيروس العالمي في الأيام المقبلة..

والصين تبدو وكأنها فرحة برحيل كورونا.. فهل هو رحل عن مسقط رأسه الأول فعليا؟!

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