ياسر العطا: نهدف لتشكيل جيش واحد واعطاء حكم ذاتي للمنطقتين ليس مهدداً لوحدة السودان

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ياسر العطا: نهدف لتشكيل جيش واحد واعطاء حكم ذاتي للمنطقتين ليس مهدداً لوحدة السودان

أكد الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ورئيس اللجنة العليا لإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، على وجود آليات لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح الوارد في اتفاقية السلام الموقعة في جوبا مؤخراً.

وأشار الفريق العطا إلى المراحل المختلفة لدمج قوات الحركات المسلحة إلى القوات النظامية من تجميع وتمحيص وتدريب بهدف الوصول إلى جيش وطني واحد ومستقل.

وأوضح الفريق العطا أنَ إعطاء منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حكماَ ذاتياً ضمن الاتفاقية الموقعة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال قد تم على أساس أن لا يكون مهدداً لوحدة الأراضي السودانية.

وذكر الفريق العطاء وجود تباين في الرؤى دخل المكونات السودانية العسكرية والمدنية بشأن التطبيع مع إسرائيل من مؤيد للتطبيع ورافض له ،مشيراً إلى أنَ الوثيقة الدستورية المتفق عليها تدعو إلى البعد عن المحاور وبناء علاقات دولية تحقق مصلحة الشعب السوداني.