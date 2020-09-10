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ما معنى كلمة sunscreens؟
10 سبتمبر/ أيلول 2020
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0:54
الرسم طريقة فعالة لحماية الحياة البرية
11 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
2:15
فيروس كورونا: كيف وظفت عارضة أزياء تونسية مهاراتها في تصنيع الكمامات الطبية؟
23 أبريل/ نيسان 2020
5:59
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10 سبتمبر/ أيلول 2020
7:53
احتفاء في #مصر بـ"سيدة القطار" لدفعها ثمن التذكرة لمجند تعرض للإهانة
11 سبتمبر/ أيلول 2020
4:25
شركة ملابس داخلية إسرائيلية تصور عارضاتها في صحراء دبي الاماراتية
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3:11
علاقة ميلانيا ترامب بالرئيس الأمريكي محط شكوك
18 أغسطس/ آب 2020
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لماذا تنهار العلاقة بين الحليفين الاقتصاديين الصين وأستراليا؟
10 سبتمبر/ أيلول 2020