ما الذي يدفع البعض للإقبال على الرياضات الخطيرة؟

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ما الذي يدفع البعض للإقبال على الرياضات الخطيرة؟

أرسلت سيدة شكوى لصحيفة ذا تليغراف البريطانية تشتكي من إدمان زوجها على الرياضات الخطيرة مثل ركوب الدراجات في الجبال والسباحة في المياه المفتوحة. قالت السيدة في رسالتها انها كانت تعلم بحب زوجها لهذه الرياضات لكنها كانت تأمل ان يتوقف بعد ان يرزقا بأطفال وهو مالم يحدث.