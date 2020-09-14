" سألت من هم أهلي؟ قالوا لي أوراقك ضائعة" .. معاناة مجهول النسب

وجّه عدد من مجهولي النسب من مختلف ولايات الوطن نداءا إلى الوزير الأول ووزيرة التضامن الوطني والأسرة في الجزائر للنظر فيما آلت إليه ظروفهم الاجتماعية وانتشالهم مما يعيشونه من إقصاء وتهميش معنوي ومادي وكان من بين المقترحات إعادة النظر في وضع مجهولي النسب بعد بلوغهم سن الرشد والسماح لهم بمعرفة أصولهم. فتحي وزوجته من مجهولي النسب في الأردن ويعانيان أيضا من هذه المشاكل وغيرها تحدثت إليهما سوسن صبوح