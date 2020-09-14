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ما معنى عبارة take out loans؟
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ما معنى عبارة take out loans؟
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مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
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10 سبتمبر/ أيلول 2020
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11 سبتمبر/ أيلول 2020
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11 سبتمبر/ أيلول 2020
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23 أبريل/ نيسان 2020
2:52
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فيروس كورونا: كيف تعمل فرق تتبع الفيروس في كوريا الجنوبية؟
, 2,52
قبل 3 ساعة
4:25
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شركة ملابس داخلية إسرائيلية تصور عارضاتها في صحراء دبي الاماراتية
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9 سبتمبر/ أيلول 2020