عراقيون في براثن قوى التطرف في أعمال سينمائية مستقلة

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عراقيون في براثن قوى التطرف في أعمال سينمائية مستقلة

من نتائج أزمة وباء الكورونا انطلاق العديد من المهرجانات على الإنترنت تقدم عروضا مجانية لمتابعين في كافة أنحاء العالم.

مهرجان الفيلم العراقي المستقل هو منصة تقودها مجموعة من المهتمين بالأفلام يقيم أفرادها ما بين منطقة الخليج وبريطانيا. أحمد حبيب، أحد المؤسسين والمشرفين على المهرجان أطلع رضا الماوي على هدف المهرجان وتفاصيله.

سينما بديلة تعرض عملين من بين تلك التي شاركت في المهرحان.

الفيلم الوثائقي القصير 'الناجون من ساحة الفردوس' يروي قصة فنانيّن عراقيّين يحاولان بعد الاحتلال الأمريكي لبلادهم إعادة ولو جزء يسير من الحياة إلى مدينتهم بغداد. مخرج الفيلم عادل خالد حدثنا عن ترصد من أسماهم "أعداء الحضارة" بالفنانين إلى حد اغتيال أحدهم.

الفيلم القصير 'سبية' يتتبع امرأة أيزيدية على سفح جبل في شمال العراق برفقة ابنتها الوحيدة بعد أن رحل زوجها لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. فيلم 'سبية' من إخراج ضياء جودة.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).