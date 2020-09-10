فيروس كورونا عنصري ضد الأقليات العرقية وسود البشرة في الدول الكبرى

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فيروس كورونا عنصري ضد الأقليات العرقية وسود البشرة في الدول الكبرى

في هذه الحلقة نحقق في إتهام فيروس كورونا بالعنصرية ضد غير بيض البشرة. تشير اللإحصائيات إلى أن الأقليات العرقية ‏وأًصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة الأمريكية ‏وبريطانيا مهددون بالإصابة والوفاة أكثر من أصحاب البشرة البيضاء بأربع مرات. ‏فهل فيروس كورونا عنصري؟ ‏

الحلقة إعداد وتقديم شيرين شريف

شارك في الإعداد: أماني العدوي وصفاء أحمد

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش