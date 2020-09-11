كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل مقتل #عبدالله_الأغبري والقضية تهز الرأي العام اليمني

كشفت صور كاميرات المراقبة الطريقة التي تم بها تعذيب المواطن اليمني عبد الله الأغبري ومقتله، بسبب تهمة سرقة هواتف جوالة، بينما خرج مئات المتظاهرين باليمن تضامنا معه.

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