فيروس كورونا: هل تخرج أكسفورد من سباق لقاحات كورونا؟

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فيروس كورونا: هل تخرج أكسفورد من سباق لقاحات كورونا؟

ينظر إلى لقاح جامعة أكسفورد بأنه منافس قوي بين عشرات اللقاحات التي يتم تطويرها عالميا، ولكن تعليق التجارب السريرية عليه بدا أمرا مربكا لخبراء الأوبئة.

أما العراق الذي يوصف بأنه من أكثر الدول العربية تدهورا على المستوى الصحي في ظل فيروس كورونا، قرر الأطباء "إضرابا" كنوع من الضغط على الحكومة لدعم المنظومة الصحية لاستيعاب معدلات الإصابات والوفيات الحالية.

وقد أعلنت وزارة الداخلية، التابعة لحركة حماس، في قطاع غزة تخفيف القيود عن بعض المناطق

كما سجل مخيم للاجئين السوريين في الأردن أول حالتي اصابة بفيروس كورونا .

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