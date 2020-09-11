نبيل بن عبد الله : الحكومة مرتبكة ومكوناتها متصارعة

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نبيل بن عبد الله : الحكومة مرتبكة ومكوناتها متصارعة

أشار نبيل بن عبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية المغربي إلى وجود ارتباك في الحكومة المغربية على مستوى قدرتها على تفسير قراراتها ودورها التواصلي والإعلامي .

وأوضح بن عبد الله أنّ العديد من القرارات الحكومية بغض النظر عن" صوابها من عدمه" تُقدًم في اللحظات الأخيرة كما حدث مع قرار تشديد الإجراءات الاحترازية في الدار البيضاء والمتعلقة بجائحة كورونا "لدرجة أنها سميت بحكومة يوم الأحد في العاشرة مساء"، حسب تعبيره.

ووصف بن عبد الله حكومة العثماني بأنها غير منسجمة وأنها تعيش صراعاً بين حزب العدالة والتنمية من جهة وبين الأحزاب الأربعة المتحالفة معه من جهة أخرى، كما أنها تصطف لانتخابات العام القادم دون وجود نفَس ديمقراطي جديد حسب قوله.

وقال بن عبد الله إن الأوضاع تغيرت وإن القدرة على الصمود والإصلاح لم تعد حاضرة كما كانت في التجربة الأولى مع حكومة بن كيران.