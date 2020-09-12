لقاح "أكسفورد" يكمل مسيرته.. ومصر تبدأ تجربة لقاحين

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لقاح "أكسفورد" يكمل مسيرته.. ومصر تبدأ تجربة لقاحين

يخضع لقاح "أكسفورد" فضلا عن لقاحين صينيين آخرين لتجارب سريرية تجريها السلطات الصحية المصرية، بعد مرور أشهر على انتشار فيروس كورونا كوباء عالمي.

كما سجلت الإمارات أعلى معدل إصابات يومية منذ بدء الوباء، فيما تصدرت نابلس السبت المدن الفلسطينية تسجيلا للإصابات بكوفيد 19 خلال أربع وعشرين ساعة.

أما روسيا والتشيك، فتشهدان معدلات متزايدة في الإصابات والوفيات بالفيروس التنفسي.

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