فيروس كورونا: السعودية ستزيل قيود السفر بحلول 2021.. وجدل في غزة حول التباعد

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فيروس كورونا: السعودية ستزيل قيود السفر بحلول 2021.. وجدل في غزة حول التباعد

أعلنت السعودية إزالة قيود السفر بحلول العام الجديد.

هذا فيما سُجلت عشرات الإصابات في يوم واحد داخل قطاع غزة، ما أثار جدلا حول جدوى إجراءات التعايش مع وباء فيروس كورونا.

والأردن يرفض مبدأ "مناعة القطيع" ويقف عند مفترق طرق.

وأوروبيا، ارتفاع قياسي في الإصابات بفرنسا، وبريطانيا تحاول كبح انتشار الوباء بطرق جديدة.

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