كيف تؤثر الأحداث العنيفة على الأطفال؟

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كيف تؤثر الأحداث العنيفة على الأطفال؟

انفجار بيروت .. وباء فيروس كورونا .. حروب في العراق واليمن.. هذه الأحداث لا تؤثر على الكبار فقط بل على ملايين الأطفال الذين يسكنون مع أهاليهم في هذه المنطقة.

أمل اسم مستعار لطفلة يمنية تقوم منظمة رعاية الطفولة بمساعدة أهلها بعد أن تعرضت الأسرة إلى قذيفة صاروخية دمرت بيتهم .. وضحى مراهقة عراقية لا تستطيع أن تنسى اليوم الذي التقت فيه ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية وجها لوجه، بينما سارة شهدت انفجار مرفأ بيروت وشعرت بالرعب.