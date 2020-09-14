#عقمها: مبادرة محلية سورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا
#عقمها: مبادرة محلية سورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا
داليا حيدر تكتشف كيف واجه المجتمع المحلي السوري فيروس كورونا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
تم إطلاق حملة بعنوان #عقمها في دمشق والتي تسعة لتوعية الناس وتقديم الدعم الطبي لهم عبر شبكة من المتطوعين.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
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