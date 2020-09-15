فيروس كورونا يضيق الخناق على حرية التعبير

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فيروس كورونا يضيق الخناق على حرية التعبير

لم تسلم حرية التعبير في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من جائحة كورونا التي استعملت لتكميم الأصوات من قبل الأنظمة الحاكمة.

تتناول حلقة بي بي سي إكسترا موضوع حرية التعبير مع ضيوف البرنامج مع مسؤولة المناصرة في مركز البحرين لحقوق الإنسان أسماء درويش، ولينا الحسني الرئيسة المؤسسة لمنظمة "أكون" للحقوق والحريات، والناشطة الحقوقية أمينة عفاف شايب، مسؤول الاتصال بمنظمة "ابتكار"، من فرنسا.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.