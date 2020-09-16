رحلة على متن طائرة خاصة تنقل مريضا بالسرطان من لندن إلى الجزائر لرؤية والدته قبل وفاته
رحلة على متن طائرة خاصة تنقل مريضا بالسرطان من لندن إلى الجزائر لرؤية والدته قبل وفاته
تضامن الجزائريون بشكل واسع مع نداء استغاثة، نشره أحد المقيمين في لندن، وتمنى أن يرى والدته ويقبلها قبل وفاته، إذ قال له الأطباء إن مرض السرطان أدخله في مرحلة الأيام الأخيرة.
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