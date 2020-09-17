مذيعة مصرية تعتذر لغير المحجبات وتقول إنها لم تقصد الإساءة إليهن

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مذيعة مصرية تعتذر لغير المحجبات وتقول إنها لم تقصد الإساءة إليهن

إعتذرت المذيعة المصرية، رضوى الشربيني، عن تصرياحات سابقة لها، اُعتبرت مسيئة لغير المحجبات. وقالت إنها لم تقصد الإساءة لهن وإن قصدها كان فقط حث المحجبات اللواتي تفكرن في خلع حجابهن على ترك الفكرة.

و تواجه الشربيني تحقيقا من طرف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بعد تلقيه شكاوى بشأن تصريحاتها. وكانت قد قالت على الهواء :"إن كل محجبة أحسن منها ومن غير المحجبات مئة ألف مرة". وأضافت الشربيني، وهي غير محجبة ،أن "شيطانَ نفسِ غيرِ المحجبة أقوى من إيمانها وقوتها".

هذا التصريح أثار جدلا كبيرا في مصر وناقشته برامج دينية، دعم بعضها المذيعة الشابة. فما رأي المحجبات و غير المحجبات في هذا الجدل ؟

منال جوهر تحدثت إلى هبة عاشور وهي شابة محجبة منذ سن الثانية عشرة . استمعوا إلى رأيها و سبب ارتدائها للحجاب:

المنتقدون لتصريحات الشربيني وصفوها بالخطيرة، إذ قد تعرض غير المحجبات للإعتداءات حسبهم. مريم سيدة غير محجبة ومديرة مؤسسة تعليمية في الجزائر.