فيروس كورونا: تعليق دخول المصلين للمسجد الأقصى ثلاثة أسابيع لارتفاع الإصابات

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فيروس كورونا: تعليق دخول المصلين للمسجد الأقصى ثلاثة أسابيع لارتفاع الإصابات

للمرة الثانية منذ انتشار الوباء، يغلق الحرم القدسي أبوابه أمام المصلين. حيث ارتفعت إصابات كورونا في القدس الشرقية لنحو 1800 إصابة.

أما في إسرائيل فموجة الغضب تزداد على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد قرار الإغلاق العام بداية من غد الجمعة والذي يتزامن مع الاحتفال بالسنة العبرية الجديدة.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه أيضا أصواتا غاضبة من مواطنين اصطفوا في طوابير طويلة للحصول على فحص كوفيد 19 ليُصدموا بأن الفحوصات لا تكفي الجميع .

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