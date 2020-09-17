العشوائيات تتحدث عن نفسها

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العشوائيات تتحدث عن نفسها

انشغلت السينما التجارية في مصر خلال السنوات الأخيرة بصنع أفلام تتصور الحياة في الأحياء الشعبية، أحيانا بتصرف مبالغ فيه، وخصوصا في تلك التي توصف بالعشوائية. سينما بديلة هذا الأسبوع تستكشف تلك الأحياء من خلال روايات واقعية وصوت قاطنيها.

فيلم 'كوكا الدباح' يدخل عالم مربي الحمام في القاهرة الذين يتبارزون بطيورهم فيما يشبه معارك حقيقية. يتتبع الفيلم الشاب كوكا الذي يقود منطقته حي الزبالين في معركة حاسمة ضد حي منافس.

مخرج الفيلم، الصحفي المجري ماتي بينسي- الذي يعرف مصر جيدا بحكم عمله السابق كمراسل صحفيي في القاهرة - قال لرضا الماوي إن التنوع العقائدي في حي الزبالين لم يشكل عائقا بين قاطنيه.

فيلم "مطوة" للمخرج محمد حمودة يدخل بنا منطقة 'دار السلام' الشعبية في القاهرة ويترك لسكانها الحديث عن أنفسهم وعن حيـّهم وعن أداة تختزل في عيونهم معاني الرجولة والشجاعة والانتماء وهي... 'المطوة'!

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).