فيروس كورونا: هل تعمد بعض الحكومات إلى إخفاء حقيقة ما تعلنه عن كوفيد 19؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

فيروس كورونا: هل تعمد بعض الحكومات إلى إخفاء حقيقة ما تعلنه عن كوفيد 19؟

في هذه الحلقة نحاول نحقق في إمكانية حكومات الدول المختلفة في التوصل لمعلومات دقيقة حول مدى تفشي فيروس كورونا لديها وما إذا كان هناك تعمد من قِبل بعض الأنظمة في إخفاء حقيقة ما تعلنه عن الفيروس؟

الحلقة إعداد وتقديم شيرين شريف

شارك في الإعداد صفاء أحمد

" خرافات كورونا" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بالفيروس للاستماع الى جميع حلقات " خرافات كورونا" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

للاستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:

للاستماع الى الحلقات السابقة على تطبيق Soundcloudأضغط هنا

كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش