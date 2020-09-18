فيروس كورونا: يهود رافضون للإغلاق في إسرائيل يؤدون آخر صلاة قبل إجراءات مشددة

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فيروس كورونا: يهود رافضون للإغلاق في إسرائيل يؤدون آخر صلاة قبل إجراءات مشددة

بلغت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 30 مليون إصابة، فيما يقترب إجمالي الوفيات من مليون شخص.

وفي سوريا باشر أصحاب الخوذ البيضاء بنقل جثث قضى أصحابها بعد إصابتهم بمرض كوفيد 19، ومنهم نازحون بسبب الحرب السورية.

أما في سوريا فقد أدى يهود رافضون للإغلاق صلاة أخيرة قبيل إجراءات مشددة يعارضونها لتزامنها مع أحد أهم الأعياد الدينية.

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