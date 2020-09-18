عبد الله مهتدي: تخلينا عن الكفاح المسلح ونتصرف بمسؤولية تجاه تجربة كردستان العراق

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عبد الله مهتدي: تخلينا عن الكفاح المسلح ونتصرف بمسؤولية تجاه تجربة كردستان العراق

أكد عبد الله مهتدي سكرتير عام حزب كوملة الكردستاني الإيراني على أنهم حركة سياسية تخلت عن الكفاح المسلح منذ عقدين من الزمان.

وأقرً مهتدي بأنّ لديهم معسكرات ومقاتلون من بشمركة إيرانيين يتمركزون في كردستان العراق وذلك لحماية أنفسهم ولإرغام النظام الإيراني على التفكير قبل تنفيذ أية إعدامات ضدهم حسب تعبيره

وقال مهتدي إنهم يتصرفون بمسؤولية تجاه التجربة الكردية العراقية ولا يرغبون في تدميرها معتبرا ذلك من بين الأسباب التي تدفعهم إلى تجنب إرسال مقاتليهم إلى كردستان إيران.

وأوضح مهتدي أنّ حزبه يعمل مع قوى إيرانية معارضة أخرى من أجل تشكيل بديل للنظام الحاكم حاليا في إيران معرباً عن تطلعاته إلى مستقبل تعيش فيه بلاده بسلام مع شعبها ومع جيرانها العرب وأيضا مع إسرائيل.