"كل ما يعجبك وارتد ما يعجب الآخرين" هل تصح هذه المقولة في جميع الأوقات والمناسبات؟

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"كل ما يعجبك وارتد ما يعجب الآخرين" هل تصح هذه المقولة في جميع الأوقات والمناسبات؟

توجه ديفيد فيلتون وهو مدرس في إحدى المدارس الإبتدائية في بريطانيا مع صديقه لتناول وجبة في مطعم ميلر آند كارتر ستيك هاوس الشهير لكنهما فوجئا من رفض موظفة الاستقبال لإدخالهما المطعم مشيرة إلى لافتة وضعت بجوار الباب تحدد قواعد اللباس الخاصة.

قالت الموظفة لديفيد وصديقه بأنهما لا يمكنهما الجلوس في المكان باللباس الذي كانا يرتدياته واعتبرته بأنه دون المستوى. ديفيد قال إنه شعر بأنه "مواطن من الدرجة الثانية" وكان على وشك البكاء بسبب هذا الموقف.