لبنان: تعددت الأسباب والهجرة واحدة
لبنان: تعددت الأسباب والهجرة واحدة
أعلنت كندا عن تدابير تيسيرية إضافية لطالبي الهجرة اللبنانيين ممن تضرروا من انفجار مرفأ بيروت الذي وقع شهر آب أغسطس الماضي.
ترافق ذلك مع انتشار مجموعة من الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تنادي بالهجرة من لبنان نتيجة إحساس البعض بتقصير الحكومة تجاه الأحداث الأخيرة.
و قد حذر الخبراء من أن لبنان سيواجه موجة جديدة من الهجرة في الفترة القادمة نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
الهجرة من لبنان ليست بالأمر الجديد فهناك الملايين ممن هاجروا منذ عقود بسبب الأزمات المختلفة التي مرت على البلاد.. المزيد في سياق التقرير التالي مع بسنت أكرم.