لبنان: تعددت الأسباب والهجرة واحدة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

لبنان: تعددت الأسباب والهجرة واحدة

أعلنت كندا عن تدابير تيسيرية إضافية لطالبي الهجرة اللبنانيين ممن تضرروا من انفجار مرفأ بيروت الذي وقع شهر آب أغسطس الماضي.

ترافق ذلك مع انتشار مجموعة من الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تنادي بالهجرة من لبنان نتيجة إحساس البعض بتقصير الحكومة تجاه الأحداث الأخيرة.

و قد حذر الخبراء من أن لبنان سيواجه موجة جديدة من الهجرة في الفترة القادمة نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية.