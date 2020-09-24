لحظات صعبة عاشها السودانيون في محاولاتهم لمواجهة فيضان نهر النيل

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

لحظات صعبة عاشها السودانيون في محاولاتهم لمواجهة فيضان نهر النيل

أكثر من 700 ألف شخص في السودان تضرروا جراء السيول والفيضانات حسب البلاغات الرسمية للحكومة.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في بداية سبتمبر/ أيلول حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر واعتبرتها منطقة كوارث طبيعية.