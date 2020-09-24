لحظات صعبة عاشها السودانيون في محاولاتهم لمواجهة فيضان نهر النيل
لحظات صعبة عاشها السودانيون في محاولاتهم لمواجهة فيضان نهر النيل
أكثر من 700 ألف شخص في السودان تضرروا جراء السيول والفيضانات حسب البلاغات الرسمية للحكومة.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في بداية سبتمبر/ أيلول حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر واعتبرتها منطقة كوارث طبيعية.
لحظات صعبة عاشها السودانيون في محاولاتهم لمواجهة فيضان نهر النيل، منهم من دفع لقاء ذلك حياته لأجل إنقاذ آخرين. المزيد في تقرير مراسلة بي بي سي إكسترا في السودان ميساء القاضي.