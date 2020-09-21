تحذيرات من ارتفاعات في الإصابات في تونس وبريطانيا، وربما يشهد الشهر القادم "ذروة جديدة".

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تحذيرات من ارتفاعات في الإصابات في تونس وبريطانيا، وربما يشهد الشهر القادم "ذروة جديدة".

سمحت الحكومة المصرية بإقامة صلاة الجنازة وحفلات الزفاف في الساحات المكشوفة كجزء من تخفيف تدريجي للقيود، أما في تونس وبريطانيا فالوضع الوبائي ربما يتجه نحو الأسوأ خلال الشهور القليلة القادمة.

حكومة "مدريد" تستعين بالجيش لإنشاء مستشفيات ميدانية وتفرض قيودا على التنقل على أطراف العاصمة الإسبانية، ومشيعيو "الحسين" يتأهبون لإحياء ذكرى "الأربعين" في كربلاء بالعراق برغم التحذيرات.

هذه الموضوعات وأكثر تستمعون إليها في هذه الحلقة من "غرفة أخبار كورونا".

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