كيف أثرت جائحة كورونا على الصحة العقلية؟

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كيف أثرت جائحة كورونا على الصحة العقلية؟

أثر الحجر الصحي منذ انتشار فيروس كورونا على الصحة النفسية للكثيرين حول العالم ولكن بحسب منظمة الصحة العالمية فإن النسبة الأكبر كانت من نصيب المنطقة العربية.

عوامل كثيرة تؤثّر بالصحّة النفسيّة والعقليّة لكل شخص مثل معدلات التوتّر، البطالة، الحروب والكوارث وغيرها... لكن ماذا يحصل عندما تجتمع معظم هذه العوامل على مر الوقت في منطقة جغرافيّة واحدة ونضيف اليها جائحة الكورونا في عام ٢٠٢٠؟

وقد أثّر الحجر الصحّي الذي حصل في معظم دول العالم إلى زيادة في نسب العنف الأسري وخصوصا تجاه النساء والأطفال الذين هم أكثر عرضة من غيرهم مما حفّز الجمعيّات ومختلف المنظمات العالميّة لتسليط الضوء على هذا التطوّر الذي يحصل خلف جدران المنازل.

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