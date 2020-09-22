القبض على فاشينيستا كويتية بعد اتهامها "بالإساءة للنيابة" في قضية #غسيل_المشاهير

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القبض على فاشينيستا كويتية بعد اتهامها "بالإساءة للنيابة" في قضية #غسيل_المشاهير

بعد تداول تسجيل صوتي منسوب إليها، القبض على الفاشينيستا الكويتية جمال النجادة بدعوى "الإساءة للنيابة واتهامها بالرشوة" في قضية "غسيل أموال المشاهير" المتهم بها عدد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي.

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