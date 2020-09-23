تقنية الهولوغرام تعيد السيدة أم كلثوم إلى المسرح في دبي
تقنية الهولوغرام تعيد السيدة أم كلثوم إلى المسرح في دبي
يتعرف نسيم رمضان من مدينة دبي على تقنيات أعادت السيدة أم كلثوم إلى المسرح.
تم اسخدام تقنية الهولوغرام للقيام بهذا العمل بالإضافة إلى ممثلة تحاكي حركات السيدة أم كلثوم أثناء الغناء.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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