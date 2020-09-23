كيف تساعدنا التقنيات الحديثة في دراسة الكون؟
كيف تساعدنا التقنيات الحديثة في دراسة الكون؟
محمد طه يتعرف من المرصد الملكي غرينيتش في لندن على كيف تساعدنا التقنيات الحديثة في "رؤية" الماضي.
يسأل محمد العلماء عن الطرق المتاحة للتعرف على كيف تكون الكون وأسألة فلكية أخرى تساعدنا في فهم ماضينا.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب محمد طه على تويتر: @BBCTaha
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