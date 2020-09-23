كيف تؤمن دبي على مخزونها الغذائي في ظل فيروس كورونا؟

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كيف تؤمن دبي على مخزونها الغذائي في ظل فيروس كورونا؟

في ظل أزمة كورونا، عانت الكثير من الدول والمدن المتقدمة حول العالم من شح في المخزون الغذائي وأدوات منزلية عديدة.

لكن هذه المشاكل لم تعاني منها دبي التي حافظت على أمنها الغذائي.

الزراعة العمودية هي واحدة من التقنيات التي اعتمدتها دبي للحفاظ على أمنها الغذائي مستقبلاً.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

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