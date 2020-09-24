سينما بديلة: النوبة بأكثر من وجه

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

سينما بديلة: النوبة بأكثر من وجه

سينما بديلة تعرض هذا الأسبوع فيلمين يوثقان تجارب إنسانية مختلفة، القاسم المشترك بينها هو أنها تدور في أرض النوبة في أقصى جنوب مصر. الفيلمان من إنتاج مهرجان بي بي سي عربي للأفلام والوثائقيات. شيماء بوعلي مديرة المهرجان أطلعت رضا الماوي عن آلية تعامل المهرجان مع مخرجتي الفيلم.

فيلم 'قطار النوبة' يروي رحلة شديدة الخصوصية تتكرر مرة واحدة في العام قبيل عيد الأضحى عندما يسافر أهل النوبة المنتشرون في أرجاء مصر إلى مدينة أسوان.

مخرجة الفيلم سحر عربي تحدثت عن أهمية هذه الرحلة بالنسبة للمجتمع النوبي وأوضحت التحديات التي واجهت فريق التصوير.

فيلم 'سوبيك' (وهو اسم مستوحى من الاله الفرعوني الممثل في هيئة تمساح) يتتبع صيادا في بحيرة ناصر جنوبي مصر، يضطر تحت الضغوط الاقتصادية إلى الاتجار غير القانوني في جلود التماسيح.

مخرجة الفيلم حنان يوسف عبد الله تحدثت عن المنظومة الاقتصادية المتصلة بالاتجار غير القانوني في جلود التماسيح وعن المعضلة الأخلاقية التي يواجهها الصياد جراء نشاطه.

كما ناقشت المخرجة سبب تضمن فيلمها لمشهد قاسي لعملية سلخ تمساح صغير وهو حي.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).