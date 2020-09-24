‏" كيوأنان ‎"QAnon طائفة دينية أم نظرية مؤامرة تهدد العالم

‏ "كيو أنان ‏‎"QAnon‎‏ ‏ طائفة دينية أم نظرية مؤامرة تهدد العالم وكيف تربط بين الاتجار بالاطفال وتفشي فيروس كورونا؟ وكيف أصبح الرئيس الامريكي ‏دونالد ترامب منقذ البشرية في عصر كوفيد19؟ ولماذا زاد المؤمنين بمزاعم "كيو أنان" وقت الوباء؟

الحلقة من إعداد وتقديم شيرين شريف

شارك في الإعداد صفاء أحمد

" خرافات كورونا" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بالفيروس للاستماع الى جميع حلقات " خرافات كورونا" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش

الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش