" كيوأنان "QAnon طائفة دينية أم نظرية مؤامرة تهدد العالم
"كيو أنان "QAnon طائفة دينية أم نظرية مؤامرة تهدد العالم وكيف تربط بين الاتجار بالاطفال وتفشي فيروس كورونا؟ وكيف أصبح الرئيس الامريكي دونالد ترامب منقذ البشرية في عصر كوفيد19؟ ولماذا زاد المؤمنين بمزاعم "كيو أنان" وقت الوباء؟
الحلقة من إعداد وتقديم شيرين شريف
شارك في الإعداد صفاء أحمد
" خرافات كورونا" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بالفيروس للاستماع الى جميع حلقات " خرافات كورونا" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش