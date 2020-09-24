فيروس كورونا: هل تعني موجة جديدة للوباء اعتداءات أكثر على أطباء العراق؟

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فيروس كورونا: هل تعني موجة جديدة للوباء اعتداءات أكثر على أطباء العراق؟

حتى الخميس سجل العراق نحو 8000 وفاة بالفيروس التاجي، ومع ارتفاع الإصابات اليومية يتخوف الأطباء العراقيون من تزايد الاعتداءات عليهم من قبل ذوي الضحايا الذي يتهمونهم بالتقصير في أداء عملهم.

وقال نقيب الأطباء العراقيين إن الحوادث تراوحت من إساءات لفظية إلى اعتداءات جسدية قد تصل للطعن.

أما في إسرائيل، فيبدأ الجمعة إغلاق عام هو الثاني منذ بدء الوباء، في حين أعلنت سلطنة عمان استئناف الرحلات الجوية الدولية بانتظام مطلع الشهر المقبل.

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