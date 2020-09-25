اتهامات لوزير جزائري بالعنصرية تجاه سكان الجنوب والوزير يعتذر

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اتهامات لوزير جزائري بالعنصرية تجاه سكان الجنوب والوزير يعتذر

تسببت تصريحات لوزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الجزائري إبراهيم بومزار في موجة غضب عندما قال منتقدا بعض المسؤولين المحليين في مدينة وهران "نحن لسنا في الصحراء"

واضطر الوزير لتوضيح ما قاله في تلك التصريحات عبر الفيديو، ثم من خلال منشور في فيسبوك، قال إنه يعتذر لسكان الجنوب بعد أن أسيء فهم تصريحاته.

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