نبيل عمرو : القوى المطبعة لا تسنطيع فرض قراراتها على الفلسطينيين

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نبيل عمرو : القوى المطبعة لا تسنطيع فرض قراراتها على الفلسطينيين

قال نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم تصل إلى درجة تجعل منها بديلاً عن الخيار الدولي لحل الدولتين، رغم ما وجدته من تأييد من بعض الدول.

وأكد عمرو أن الرصيد الفلسطيني الموجود على الأرض يصعّب فرض حلول لا يقبل بها الفلسطينيون وأن أي طرف فلسطيني لم ولن يقبل التفاوض على أساس مبادرة ترمب .

ويرى عمرو أنّ القوى المطبّعة مع إسرائيل لا تستطيع أن تفرض قراراتها على الحالة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع المحيط الاقليمي، شدد عمرو على تمسك الفلسطينيين بالعلاقة مع السعودية ومعها الدول الخليجية غير المطبعة والأردن ومصر ،وأن اللجوء إلى ما يوصف بمعسكر الممانعة الذي تقوده إيران ليس أمرا وارداً.